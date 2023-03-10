Происшествия 10 марта 2023, 17:05 Беспилотник с мобильными телефонами сбили над рязанским СИЗО УФСИН: квадрокоптер с мобильными телефонами перехватили над СИЗО в Рязани УФСИН России по Рязанской области

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Над СИЗО в Рязани перехватили квадрокоптер, с помощью которого неизвестные пытались передать осужденным сотовые телефоны. Об этом информировала пресс-служба управления ФСИН по региону.

Оказалось, что беспилотным летательным аппаратом управляли из квартиры многоэтажного дома напротив. Обследовав территорию, сотрудники оперативного отдела СИЗО нашли на крыше режимного корпуса полиэтиленовый сверток. В посылке обнаружились три мобильных телефона, три кабеля для зарядки, наушники, два зарядных устройства, а также одна сим-карта неизвестного сотового оператора. Оперативникам уже удалось выяснить, кому из осужденных предназначалась посылка с запрещенными предметами.

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В отношении нарушителей проводится проверка. Установливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

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