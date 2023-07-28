Происшествия 28 июля 2023, 10:12 Беспилотник рухнул возле железнодорожных путей в Крыму Shot: беспилотник упал возле станции Джанкой в Крыму Pxhere

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Рядом с железной дорогой в Кыму упал беспилотник. Обломки дрона нашли недалеко от станции Джанкой, сообщил Telegram-канал Shot.

«Дрон упал в поле рядом с железнодорожным перегоном. Никто не пострадал», — передал источник канала.

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Никаких разрушений не зафиксировали, поезда продолжают движение по расписанию. Обломки БПЛА изучают специалисты.

Ранее, в ночь на 24 июля, по Крыму выпустили 17 беспилотников. Террористическую атаку попытался нанести киевский режим. Железнодорожное движение в Джанкойском районе временно приостанавливали.

По данным военных экспертов, атака на Крым была комбинированной, писал «Царьград». Россия оставит за собой право на жесткий ответ после удара киевского режима. РФ запросила заседание СБ ООН из-за террористических методов Украины.