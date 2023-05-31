Происшествия 31 мая 2023, 09:25 Беспилотник рухнул в СНТ под Старым Осколом — Shot Shot: беспилотник упал в СНТ под Старым Осколом в Белгородской области РИА «Новости»

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в одном из садовых товариществ в Белгородской области. Все произошло недалеко от Старого Оскола. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, дачники обнаружили дрон в СНТ «Оазис» еще накануне вечером. БПЛА лежал около дома. Эксперты сейчас исследуют квадрокоптер.

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В результате падения БПЛА никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировали. Уточняется, что садовое товарищество находится в 90 километрах от границы с Украиной.

Минувшей ночью ВСУ обстреляли Шебекино. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, четыре человека пострадали. Мужчину и женщину госпитализировали с осколочными ранениями, еще двум местным жительницам оказалипомощь на месте.

Глава региона заявил, что в связи с обстрелами детей из Шебекинского и Грайворонского округов решили перевезти в Воронеж. Первые 300 человек отправятся туда уже 31 мая.