Беспилотник рухнул в Рязанской области

Беспилотник США разбился в Афганистане Подробнее

«В 08:35 (21 сенября — прим. ред.)произошло падение беспилотного летательного аппарата без последующего возгорания», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы спасательного ведомства.

Специалисты сейчас изучают все обстоятельства произошедшего. Более подробных данных о причине крушения, а также о пострадавших пока нет.

Разбившийся аппарат принадлежит центру научно-технических услуг «Динамика», сообщила «Газета.ru».

«К2» — это созданный по заказу министерства обороны беспилотник, который является мишенью-имитатором.

Он весить 315 килограммов, может находится в воздухе около часа. Максимальная высота полета «К2» — 2,5 километра, а максимальная дальность — более 100 километров.