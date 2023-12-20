20 декабря 2023, 20:54
Беспилотник рухнул в Наро-Фоминске
Telegram-канал «112»: в Наро-Фоминске упал украинский беспилотник
В Наро-Фоминске в районе Краснопресненского пруда рухнул беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
В публикации указали, что место падения БПЛА оцепили, а экстренные службы приступили к работе.
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Из-за ЧП образовалась внушительная пробка. Люди, заявил канал, не могут проехать домой.
Официально эти сведения не подтверждали. По данным «Яндекс. Карт» на 20:57 движение в районе Краснопресненского пруда действительно затруднено.
Накануне силы ПВО отразили атаку украинского беспилотника в Одинцовском городском округе Подмосковья. Разрушений на месте падения обломков БПЛА не было, медицинская помощь никому не потребовалась.
Беспилотники 19 декабря также перехватили в Козельском районе Калужской области и несколько раз — в Брянской области.
Наро-Фоминск
Беспилотники
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