Происшествия 20 декабря 2023, 20:54 Беспилотник рухнул в Наро-Фоминске Telegram-канал «112»: в Наро-Фоминске упал украинский беспилотник РИА «Новости»

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В Наро-Фоминске в районе Краснопресненского пруда рухнул беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В публикации указали, что место падения БПЛА оцепили, а экстренные службы приступили к работе.

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Из-за ЧП образовалась внушительная пробка. Люди, заявил канал, не могут проехать домой.

Официально эти сведения не подтверждали. По данным «Яндекс. Карт» на 20:57 движение в районе Краснопресненского пруда действительно затруднено.

Скриншот «Яндекс. Карты»

Накануне силы ПВО отразили атаку украинского беспилотника в Одинцовском городском округе Подмосковья. Разрушений на месте падения обломков БПЛА не было, медицинская помощь никому не потребовалась.

Беспилотники 19 декабря также перехватили в Козельском районе Калужской области и несколько раз — в Брянской области.