Происшествия 30 июля 2023, 21:29 Беспилотник рухнул под Таганрогом — СМИ «112»: беспилотник упал на хуторе Дарагановка под Таганрогом Unsplash

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На хуторе Дарагановка под Таганрогом упал беспилотник. Об этом сообщил Telegram-канал «112». После падения БПЛА начался пожар: загорелся дом и автомобиль. По предварительным данным, один человек получил ранения.

В Telegram-канале «Ростов-Главный» опубликовали видео, снятое очевидцем. В ролике виден пожар и клубы дыма. Голос за кадром сообщил, что в их доме, а также в соседних пропало электричество.

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Официально правоохранительные органы и местные власти это происшествие пока не прокомментировали.

Минувшей ночью российские военные отразили атаку украинских беспилотников на Москву. Один дрон уничтожили в воздухе над Одинцовским районом Подмосковья силами ПВО. Два других подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Они рухнули на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», заявили в Минобороны РФ.