Эксклюзив 11 августа 2023, 11:50 Беспилотник рухнул напротив московской больницы № 67 Беспилотник рухнул у Карамышевской набережной напротив клинической больницы № 67 в Москве Телеканал «360»

Читать 360tv в

Беспилотник упал в лесополосе рядом с Карамышевской набережной. Дрон нашли напротив городской клинической больницы № 67. Признаков возгорания и задымления не обнаружили, сообщил источник «360» в оперативных службах.

По его словам, на место прибыли спасатели, сотрудники Росгвардии и префект Северо-Западного округа. Данных о пострадавших нет.

Реклама

Точный адрес падения: Карамышевская набережная, дом № 2/44, строение 8. На месте обнаружили обломки.

Ранее летательный аппарат, похожий на дрон, заметили очевидцы и сразу вызвали оперативные службы.