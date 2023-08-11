11 августа 2023, 11:50
Беспилотник рухнул напротив московской больницы № 67
Беспилотник рухнул у Карамышевской набережной напротив клинической больницы № 67 в Москве
Беспилотник упал в лесополосе рядом с Карамышевской набережной. Дрон нашли напротив городской клинической больницы № 67. Признаков возгорания и задымления не обнаружили, сообщил источник «360» в оперативных службах.
По его словам, на место прибыли спасатели, сотрудники Росгвардии и префект Северо-Западного округа. Данных о пострадавших нет.
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Точный адрес падения: Карамышевская набережная, дом № 2/44, строение 8. На месте обнаружили обломки.
Ранее летательный аппарат, похожий на дрон, заметили очевидцы и сразу вызвали оперативные службы.
Москва 2023
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