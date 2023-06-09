Происшествия 09 июня 2023, 15:52 Беспилотник рухнул на офисное здание Белгорода Губернатор Гладков: БПЛА упал на офисное здание в Белгороде и загорелся Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области

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В Белгороде после падения беспилотника на офисное здание произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся», — отметил он.

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По словам Гладкова, БПЛА оперативно потушили, никто из местных жителей не пострадал. Взрыв разрушил крышу здания и котельную, осколки повредили два автомобиля.

На место ЧП приехал мэр Белгорода Валентин Валентинович Демидов и оперативные службы.

В пятницу днем система ПВО России сбила на подлете к Белгороду две воздушные цели. Обошлось без пострадавших.

Ранее регион атаковали четыре дрона-камикадзе. Дроны сбросили взрывчатку на село Вязовое Краснояружского района, что в 400 метрах от границы с Украиной. В момент взрыва в этом месте 67-летний местный житель пас скот. Мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями.