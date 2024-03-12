Происшествия 12 марта 2024, 15:32 Беспилотник рухнул на крышу ТЦ в Белгороде Гладков сообщил об упавшем на крышу ТЦ в Белгороде беспилотнике

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В Белгороде в районе железнодорожного вокзала на крышу торгового центра упал беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, среди местных жителей никто не пострадал.

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«По предварительным данным, повреждения получил легковой автомобиль. Территорию оцепили, на месте работают оперативные службы», — написал Гладков.

Ранее в Белгороде украинский дрон врезался в здание городской администрации. Гладков уточнял, что ранения получили две женщины, им оказали своевременную медицинскую помощь. В результате падения БПЛА взрывная волна посекла фасад и выбила несколько окон.

Кроме того, под обстрел боевиков попал город Шебекино в Белгородской области. Ранения получили три человека, осколки повредили 21 частное домовладение и восемь многоквартирных домов.