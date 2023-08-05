Происшествия 05 августа 2023, 17:50 Беспилотник-разведчик США развернулся от границ России при появлении Су-30 над Черным морем Истребитель Су-30 подняли в воздух из-за беспилотника-разведчика США над Черным морем РИА «Новости»

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Разведывательный беспилотник MQ-9A Ripper ВВС США обнаружили над акваторией Черного моря. После этого в воздух подняли российский истребитель Су-30, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 5 августа российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель над акваторией Черного моря. Она приближалась к госгранице РФ.

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Для опознавания цели и недопущения нарушения границы страны в воздух подняли истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Ripper ВВС США», — подчеркнули в Минобороны.

При приближении российского истребителя иностранный беспилотник выполнил разворот от границы.

После этого Су-30 вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения российской границы.

В ведомстве подчеркнули, что истребитель выполнил полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.