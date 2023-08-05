05 августа 2023, 17:50
Беспилотник-разведчик США развернулся от границ России при появлении Су-30 над Черным морем
Истребитель Су-30 подняли в воздух из-за беспилотника-разведчика США над Черным морем
Разведывательный беспилотник MQ-9A Ripper ВВС США обнаружили над акваторией Черного моря. После этого в воздух подняли российский истребитель Су-30, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, 5 августа российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель над акваторией Черного моря. Она приближалась к госгранице РФ.
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Для опознавания цели и недопущения нарушения границы страны в воздух подняли истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Ripper ВВС США», — подчеркнули в Минобороны.
При приближении российского истребителя иностранный беспилотник выполнил разворот от границы.
После этого Су-30 вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения российской границы.
В ведомстве подчеркнули, что истребитель выполнил полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.
США
Черное море
Минобороны РФ
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