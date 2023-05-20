Происшествия 20 мая 2023, 18:44 Беспилотник посадили в Белгородской области — СМИ Shot: российские пограничники под Белгородом посадили украинский дрон Pxhere

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Российские пограничники в Белгородской области 20 мая остановили украинский беспилотник с помощь электронного ружья. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Коптер пролетел 600 метров от границы РФ», — сообщили авторы публикации.

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Дрон сначала посадили, а потом уничтожили. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В этот же день украинские военные несколько раз обстреливали Белгородскую область: село Муром и Архангельское в Шебекинском округе. Попавший в частный дом неразорвавшийся снаряд обезвредили. Еще один нашли в поле возле села Шамино, саперы решили уничтожить его на месте и вывезли людей из близлежащих домов.

Один из жителей области в ночь на 20 мая подорвался на мине по дороге на рыбалку. Мужчине оторвало ногу.