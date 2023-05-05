Происшествия 05 мая 2023, 16:59 Беспилотник попытался атаковать самолет в Шереметьево — СМИ Mash: неопознанный дрон попытался атаковать самолет в Шереметьево

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Неопознанный беспилотник попытался атаковать самолет Airbus A320 компании «Аэрофлот», летевший из Самары и приземлявшийся в аэропорту Шереметьево. Дрон целился в борт, но затем резко сменил курс, написал Telegram-канал Mash.

Коптер на опасно близком к самолету расстоянии заметил один из пассажиров. Он сообщил, что беспилотник вдруг улетел в сторону лесополосы, находящейся возле аэродрома, когда до соприкосновения с самолетом оставались лишь десятки метров. Пассажир рассказал обо всем службе безопасности аэропорта. Информацию проверяют.

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В последнее время ВСУ стали чаще атаковать российскую территорию с помощью беспилотников. Инциденты происходят практически ежедневно. Например, сегодня СМИ написали о трехметровом дроне, обнаруженном в поле в Ростовской области. Сообщается, что он прилетел со стороны Украины, целью была наводка на местную газораспределительную станцию. Официальных данных, правда, нет.