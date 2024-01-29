Происшествия 29 января 2024, 09:21 Беспилотник попытался атаковать НПЗ в Ярославле Telegram-канал «112»: БПЛА попытался совершить атаку на НПЗ в Ярославле РИА «Новости»

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Нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле пытался атаковать беспилотник самолетного типа, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, дрон упал близ установки гидрокрекинга.

В настоящее время место ЧП оцепили и ожидают прибытия специалистов по разминированию, указал источник Telegram-канала.

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По его словам, травмы в результате случившегося никто не получил. Официально данные о попытке атаки на НПЗ в Ярославле подтверждены не были.

Рано утром Минобороны сообщало об уничтожении БПЛА над территорией Брянской области. Дежурные средства ПВО успешно отработали минувшей ночью, уточнили в ведомстве.