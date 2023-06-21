Происшествия 21 июня 2023, 07:36 Беспилотник попал в жилое здание в центре Донецка РИА «Новости»: украинский БПЛА попал в многоэтажное жилое здание в центре Донецка РИА «Новости»

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Украинский беспилотник попал жилое многоэтажное здание в Ворошиловском районе Донецка утром в среду. Об этом сообщило РИА «Новости».

ЧП произошло в доме на проспекте Маяковского. По данным источника, дрон попал в квартиру на 20-м этаже. В тот момент в квартире никого не было, поэтому никто не пострадал.

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Очевидцы заметили лежащие перед зданием обломки БПЛА, фрагменты оконных рам и стекла. На место происшествия прибыли пожарные, спасатели и правоохранители.

Кроме того, утром 21 июня украинские боевики вновь обстреляли город из артиллерии. Совместный центр контроля и координации огня уточнил в Telegram-канале, что за 40 минут националисты выпустили 33 снаряда.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале добавил, что один из снарядов попал в лоджию многоквартирного дома по улице Шахтерской Славы.