Происшествия 12 января 2024, 12:01 Беспилотник попал в реанимобиль в ДНР во время эвакуации раненых. Погибли два человека Мэр Горловки Приходько: дрон атаковал реанимобиль при эвакуации раненых РИА «Новости»

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Беспилотник атаковал реанимобиль во время эвакуации раненых при обстреле энергетиков в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

«Во время оказания помощи и эвакуации раненых в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат ВФУ», — написал он.

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В результате атаки погибли фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании. Еще трое медиков получили ранения разной степени тяжести.

Информация об обстреле энергетиков появилась утром 12 января. Вооруженные силы Украины обстреляли Никитовский район Горловки. Во время атаки ВСУ сотрудники «Центральных электрических сетей» выполняли служебные задачи. Три работника получили ранения.

За 12 января Горловка три раза подверглась атакам украинских боевиков. ВСУ открыли огонь из Дзержинска по Никитовскому району и дважды по поселку Гольмовский.