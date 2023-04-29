Происшествия 29 апреля 2023, 14:36 Беспилотник подрезал самолет при посадке в Пулково Shot: неопознанный дрон чуть не сорвал посадку пассажирского самолета в Пулково РИА «Новости»

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Посадка прилетевшего из Владикавказа самолета в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково чуть не сорвалась из-за пролетавшего под бортом неизвестного дрона. Как сообщил Telegram-канал Shot, летательный аппарат заметил экипаж воздушного судна.

Авторы отметили, что все произошло в минувшую пятницу, 28 апреля. Неопознанный беспилотник белого цвета пролетел на 600 метров ниже идущего на посадку самолета. Точные размеры дрона установить не удалось.

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Несмотря на появление нарушителя, пилоты успешно посадили самолет в аэропорту Санкт-Петербурга. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняет полиция.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, единственный рейс из Владикавказа в Пулково в минувшую пятницу, 28 апреля, выполняла авиакомпания «Победа». Самолет приземлился в 19:00.