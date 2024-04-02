Важное 02 апреля 2024, 10:14 Беспилотник подавили в Липецкой области Артамонов: дрон самолетного типа подавили в Становлянском районе Ali Hashisho/XinHua / Global Look Press

Читать 360tv в

Дежурные средства противовоздушной обороны России утром 2 апреля подавили беспилотник самолетного типа в Становлянском районе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Реклама

До этого в Липецкой области вводили режим воздушной опасности. Возле границ региона заметили беспилотники, все силы и средства привели в повышенную готовность.

Жителей призвали сохранять спокойствие и не паниковать. Артамонов напомнил, что введение режима «Воздушная опасность» не влияет на нормальную жизнедеятельность региона. Сирена проработала около получаса.

В этот же день беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане. По последним данным, пострадали семь человек.