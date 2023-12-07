Происшествия 07 декабря 2023, 13:36 Беспилотник перехватили в Воронежской области Воронежский губернатор Гусев заявил о перехвате беспилотника средствами РЭБ РИА «Новости»

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Системы радиоэлектронной борьбы перехватили над Воронежской областью неизвестный беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Он подчеркнул, что в результате принудительной посадки дрона никто из местных жителей не пострадал, разрушений на земле нет. Губернатор добавил, что держит ситуацию на контроле.

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«Благодарен нашим военнослужащим за эффективную работу!», — написал Гусев.

В какой части Воронежской области произошел перехват беспилотника, губернатор не уточнил.

Воронежская область не так часто сталкивается с выпущенными со стороны Украины беспилотниками. Большая часть границы области прилегает к Донецкой и Луганской народным республикам.

В последний раз украинские беспилотники перехватывали над регионом в начале ноября. Тогда военные обезвредили два прилетевших дрона. Губернатор Гусев подчеркнул, что отвечающие за безопасность региона военные несут свою службу в круглосуточном режиме.