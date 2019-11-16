Беспилотник «Орион» упал рядом с домами под Рязанью. Фото

«Экспериментальный образец упал при выполнении испытательного полета. По предварительной версии, произошел отказ техники», — заявил представитель ведомства.

Он отметил, что точные обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Однако у дрона были некоторые проблемы еще в воздухе.

По словам Бубенева, погодные условия не могли сказаться на исправности беспилотника, но мог помещать боковой ветер.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что довольно крупный самолет лежит почти под окнами дома на траве. Передняя и хвостовая часть дрона разрушены, а крылья почти не пострадали.

Источник фото: vk.com/rzn_city

Об отсутствии пострадавших рассказала глава Рязанского района Наталья Жуняева. Она отметила, что «Орион» упал всего в 70 метрах от жилого здания. Крушение произошло днем 16 ноября в поселке Листвянка.

«Орион» является первым российским беспилотником, который полностью разработали и создали в России. Он относится к классу MALE, то есть может летать на средних высотах и находится в воздухе продолжительное время.