  • Беспилотник «Орион» упал рядом с домами под Рязанью. Фото

    16 ноября 2019, 19:56

    Дарья Бунякова

    Военный беспилотник «Орион» рухнул недалеко от жилого дома в Рязанской области. Подробности сообщил ТАСС со ссылкой на следователя по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергея Бубенева.

    «Экспериментальный образец упал при выполнении испытательного полета. По предварительной версии, произошел отказ техники», — заявил представитель ведомства.

    Он отметил, что точные обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Однако у дрона были некоторые проблемы еще в воздухе.

    По словам Бубенева, погодные условия не могли сказаться на исправности беспилотника, но мог помещать боковой ветер.

    На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что довольно крупный самолет лежит почти под окнами дома на траве. Передняя и хвостовая часть дрона разрушены, а крылья почти не пострадали.

    Источник фото: vk.com/rzn_city

    Об отсутствии пострадавших рассказала глава Рязанского района Наталья Жуняева. Она отметила, что «Орион» упал всего в 70 метрах от жилого здания. Крушение произошло днем 16 ноября в поселке Листвянка.

    «Орион» является первым российским беспилотником, который полностью разработали и создали в России. Он относится к классу MALE, то есть может летать на средних высотах и находится в воздухе продолжительное время.