Происшествия 28 ноября 2023, 17:59 Беспилотник обнаружили на побережье в Краснодарском крае БПЛА нашли на побережье Ейского района Кубани

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Жители Ейского района Кубани нашли на побережье дрон. При падении БПЛА никто не пострадал. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«По информации администрации Ейского района, на побережье муниципалитета обнаружили беспилотный летательный аппарат», — отметили в штабе.

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На место происшествия приехали сотрудники экстренных служб и полиция. Они изучат дрон и проведут проверку. Инфраструктуру БПЛА не повредил.

Ранее ВС России нанесли удар по украинскому центру подготовки и применения беспилотников, сообщил RT. Военные уничтожили хранилище авиационного топлива, а также три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей.

ВСУ 28 ноября с помощью дрона-камикадзе атаковали объект в селе Мокрая Орловка в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что из-за удара БПЛА никто не пострадал, на место выехали оперативных службы.