Эксклюзив 23 июня 2023, 15:01 Беспилотник обнаружили на крыше школы на юге Москвы Беспилотник нашли на крыше школы в Даниловском районе на юге Москвы РИА «Новости»

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Квадрокоптер размером 15×15 сантиметров обнаружили на крыше школы на Хавской улице в Москве, сообщил источник «360».

Он уточнил, что беспилотник нашли в 13:57 на крыше перехода между основным четырехэтажным зданием школы и пристройкой.

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Сотрудники специальных служб вместе с охраной учреждения начали обследовать место находки.

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