23 июня 2023, 15:01
Беспилотник обнаружили на крыше школы на юге Москвы
Беспилотник нашли на крыше школы в Даниловском районе на юге Москвы
Квадрокоптер размером 15×15 сантиметров обнаружили на крыше школы на Хавской улице в Москве, сообщил источник «360».
Он уточнил, что беспилотник нашли в 13:57 на крыше перехода между основным четырехэтажным зданием школы и пристройкой.
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Сотрудники специальных служб вместе с охраной учреждения начали обследовать место находки.
Ранее мужчина по фамилии Гроза рукой поймал черный дрон, который кружил над его участком в Новой Москве.
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Москва 2023
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