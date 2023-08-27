Происшествия 27 августа 2023, 08:59 Беспилотник ночью врезался в многоэтажку в Курске Губернатор Старовойт: беспилотник врезался в многоэтажку в Курске Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

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По предварительным данным, ночью в многоэтажку в Курске на улице Карла Маркса врезался беспилотник. Об этом написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его данным, пожара не было, никто не пострадал.

Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

В результате на некоторых этажах выбило стекла. Взрывная волна повредила стекла и в нескольких окнах корпуса инженерного факультета Курского государственного аграрного университета.

Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

На месте взрыва работали все оперативные службы. Специалисты оценивают ущерб. Власти региона пообещали помочь в восстановлении испорченного имущества.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны ночью и утром уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа — над Курской и Брянской областями.

Жители Курска под утро слышали громкие взрывы в небе, у некоторых машин включилась сигнализация. Люди предположили, что сработала система противовоздушной обороны.