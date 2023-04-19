Происшествия 19 апреля 2023, 15:06 Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области Беспилотник без опознавательных знаков найден в лесополосе под Тулой

Читать 360tv в

В Тульской области обнаружили беспилотник без опознавательных знаков. Об этом сообщил региональный комитет по безопасности.

По данным комитета, дрон нашли в лесополосе в Щекинском районе в среду, 19 апреля. На нем не было никаких опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.

Реклама

«На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет», — говорится в заявлении.

Похожий случай произошел в Тульской области в середине марта. Упавший беспилотник без опознавательных знаков обнаружили в Одоевском районе. Он рухнул в поле между населенными пунктами Петровское и Маловель.

В среду, 19 апреля, стало известно, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа пытался атаковать электростанцию под Белгородом. По данным Telegram-канала Shot, дрон заметили около села Драгунское, его уничтожили сразу после обнаружения.