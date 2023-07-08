Происшествия 08 июля 2023, 11:25 Беспилотник атаковал военкомат в Курской области — Baza Baza: украинский дрон сбросил два боеприпаса на здание военкомата в Курской области РИА «Новости»

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Украинские военные с беспилотника атаковали здание военного комиссариата в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, БПЛА в ночь на 8 июля сбросил два боеприпаса на здание Рыльского военкомата, повреждения получила крыша.

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Из местных жителей никто не пострадал. Официальные лица и экстренные службы региона происшествие пока никак не комментировали.

Утром в субботу стало известно, что российские военнослужащие точным выстрелом из стрелкового оружия сбили украинский дрон над автомобильным пунктом пропуска «Крупец» в Курской области.

Ранее под обстрел ВСУ попал поселок Краснооктябрьский. Снаряды повредили электроподстанцию, гараж, газовую трубу и спровоцировали пожар в многоэтажном доме. Огонь распространился на две квартиры, прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание.