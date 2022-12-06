06 декабря 2022, 07:59
Беспилотник атаковал нефтеприемник в районе аэродрома в Курске
Губернатор Старовойт: нефтенакопитель загорелся после атаки БПЛА у курского аэродрома
Нефтенакопитель загорелся после атаки беспилотника в районе аэродрома в Курске. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель», — отметил глава региона.
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Он подчеркнул, что пострадавших нет. По словам губернатора, на месте происшествия работают все спецслужбы, спасатели локализуют возгорание.
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В понедельник, 5 декабря, украинские дроны перехватили над военными аэродромами Дягилево и Энгельс. В министерстве обороны России подчеркнули, что таким образом руководство киевского режима пыталось вывести из строя российские самолеты дальней авиации.
На месте происшествия погибли три военных, еще четверо получили ранения. Их доставили в госпиталь, где оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Беспилотники
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