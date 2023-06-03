Происшествия 03 июня 2023, 11:17 Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающую станцию в Смоленской области Baza: дрон взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции под Смоленском

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Беспилотник, оборудованный GPS-навигатором, взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции в Смоленской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

ЧП произошло 2 июня около 15:00 на территории станции вблизи деревни Пересна. Сотрудники услышали взрыв, обследовав территорию, они обнаружили обломки дрона самолетного типа и воронку диаметром около трех метров. По данным канала, запустившие БПЛА злоумышленники начинили его взрывчатой мощностью около двух килограмм в тротиловом эквиваленте.

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Факт происшествия подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора региона Василий Анохин. По его данным, атаковали топливные объекты в деревнях Пересна и Дивасы сразу два беспилотника. Произошло это ночью.

«Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Беспилотник самолетного типа рухнул возле поселка Товарково Калужской области утром, 1 июня. БПЛА взорвался, в результате возник ландшафтный пожар на площади в целый гектар.