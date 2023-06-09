09 июня 2023, 16:24
Беспилотник атаковал нефтебазу в Курске
Губернатор Старовойт: в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник
Беспилотник атаковал нефтебазу в Курске, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. <…> Ситуация под контролем», — уточнил глава региона.
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По его словам, БПЛА рухнул в резервуарном парке. Дрон никакие объекты не повредил. На месте происшествия работают экстренные службы.
Жители города написали в соцсетях, что видели, как над хутором Черниченские дворы в Медвенском районе Курской области, примерно в 14:30, пролетел безпилотник с стороны Белгорода.
«В районе Магистрального слышали два сильных хлопка», — рассказали очевидцы.
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