Происшествия 09 июня 2023, 16:24 Беспилотник атаковал нефтебазу в Курске Губернатор Старовойт: в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник РИА «Новости»

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Беспилотник атаковал нефтебазу в Курске, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. <…> Ситуация под контролем», — уточнил глава региона.

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По его словам, БПЛА рухнул в резервуарном парке. Дрон никакие объекты не повредил. На месте происшествия работают экстренные службы.

Жители города написали в соцсетях, что видели, как над хутором Черниченские дворы в Медвенском районе Курской области, примерно в 14:30, пролетел безпилотник с стороны Белгорода.

«В районе Магистрального слышали два сильных хлопка», — рассказали очевидцы.