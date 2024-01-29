Происшествия 29 января 2024, 07:29 Украинский беспилотник сбили над Брянской областью Минобороны: беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью РИА «Новости»

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Украинские военные в ночь на 29 января попытались атаковать Брянскую область, применив беспилотник самолетного типа. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны России. Летательный аппарат уничтожен.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник ВСУ. Информация об этом появилась в 07:12. Других подробностей в Минобороны не привели.

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Украинские военные регулярно обстреливают территорию приграничных российских регионов. Брянская область попадает под удар почти ежедневно.

Накануне глава региона Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки ВСУ повреждения получил жилой дом. В среду, 24 января, противник запустил три беспилотника по Брянской области, все они были нейтрализованы.