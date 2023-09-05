Важное 05 сентября 2023, 21:27 Беспилоник сбили над Белгородской областью Минобороны: БПЛА самолетного типа уничтожили над Белгородской областью РИА «Новости»

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Российские военные около 21:00 пресекли террористическую атаку ВСУ, уничтожив над Белгородской областью беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.

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Это не первый сбитый в регионе беспилотник за этот вечер. Несколькими часами ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что военнослужащие пограничного отряда с помощью стрелкового оружия сбили БПЛА в Валуйском городском округе Белгородской области. В результате никто не пострадал.

Помимо атак беспилотниками, ВСУ продолжают обстрел этого региона. Сегодня украинские военные открыли огонь по селу Козинка, в результате чего погиб мирный житель, напомнил RT. Мужчина скончался от ран до приезда медиков. Еще одна жительница села оказалась в больнице — она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер.