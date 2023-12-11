Происшествия 11 декабря 2023, 00:03 Бесланская школьница вызвала панику шуткой о теракте Shot: пятиклассница из Беслана шуткой о теракте вызвала панику в школе Freepik

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Бесланская школьница напугала одноклассников фейковым сообщением о готовящемся теракте. «Шутка» дошла до экстренных служб. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сообщению канала, вечером в субботу, 9 декабря, ученики школы имени Каниди стали пересылать друг другу сообщения о том, что в их интернат собирается прийти вооруженный 17-летний молодой человек. Информация дошла до оперативных служб. В школе усилили охрану и проверили территорию. Подозрительных предметов и людей оперативники не обнаружили.

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Как стало известно, информацию о готовящемся теракте начала распространять одна из школьниц. Пятиклассница призналась, что хотела пошутить над друзьями. Одноклассники поверили и начали пересылать сообщения, чтобы предупредить своих знакомых.

Ранее стало известно, что в Ульяновске за сутки заблокировали около 10 информационных ресурсов с фейками о готовящихся терактах в школах. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.