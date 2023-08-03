Происшествия 03 августа 2023, 10:50 Бешеный барсук покусал мальчика в Приамурье Карантин ввели в селе в Приамурье после нападения дикого барсука на ребенка РИА «Новости»

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Дикий барсук атаковал 13-летнего мальчика в селе Калинино Амурской области. После ЧП животное поймали и проверили на бешенство. Оказалось, что зверь болен, сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Пострадавшему мальчику оказали медицинскую помощь и провели вакцинопрофилактику. После случившегося в селе установили карантин по бешенству.

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«Специалисты амурского управления ветеринарии завершили в очаге все необходимые мероприятия», — указали в ведомстве.

Сельскохозяйственным и домашним животным, у которых подходил к концу срок действия прошлогодних прививок, провели повторную вакцинацию от особо опасного заболевания.

В управлении напомнили, что в июне аналогичный случай выявили в Свободненском районе, где местную жительницу укусила бешеная енотовидная собака, а в начале июля в селе Благовещенского района отловили больную лисицу.

«Жителям области необходимо помнить о мерах предосторожности и сохранять бдительность», — подчеркнули в пресс-службе.

Эксперты напомнили, что в случае даже незначительных укусов животными нужно обязательно обращаться за медицинской помощью и информировать о ЧП управление ветеринарии. У всех домашних животных, особенно дворовых и бывающих за пределами городов, обязательно должны быть прививки от бешенства.

«Несложная и бесплатная для владельцев процедура может спасти вам жизнь», — подчеркнул начальник управления ветеринарии региона Сергей Самохвалов.