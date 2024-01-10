Происшествия 10 января 2024, 09:01 Беседки горели на турбазе в Ульяновской области МЧС: пожар на турбазе в Ульяновской области потушили

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На турбазе в Чердаклинском районе Ульяновской области загорелись беседки. Огонь потушили, никто не пострадал, сообщило региональное управление МЧС.

Вызов поступил за час до полуночи. На турбазе горели бревенчатые беседки. К тушению привлекли 23 специалиста и пять единиц техники. В 02:07 огонь полностью ликвидировали. По информации спасателей, никто не пострадал.

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Пожар произошел на базе отдыха «Архангельская слобода» в 35 километрах от столицы региона. Сайт «КП — Ульяновск» сообщил, что по одной из версий возгорание спровоцировала неисправная электропроводка.

Одноэтажный деревянный дом сгорел в Строгино на улице 1-я Лыковская. Пожар произошел ночью, обрушилась крыша. Очевидцы сообщали, что в здании мог находиться один человек. При разборе конструкций обнаружили его тело. Соседка вышла самостоятельно.