Вечером в четверг в Дербенте, на территории детского садика «Аленушка», загорелась беседка. Сейчас в учреждении находятся дети, но их пока не эвакуируют. Об этом «360» сообщили очевидцы.

В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия. На них видно, что пламя полностью охватило беседку на детской площадке. Съемка ведется из окна детсада. Рядом с огнем детсадовцев не видно. Однако слышно, как дети напуганы. Что стало причиной возгорания, не сообщается.

По словам очевидцев, огонь может перекинуться на другие строения и помещения. Пока информации о пострадавших не поступало. Сколько человек находятся в помещении, не уточняется. Известно, что садик открыли всего несколько недель назад.