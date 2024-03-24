Происшествия 24 марта 2024, 20:29 «Бесчеловечное нападение». Космонавты осудили кровавую расправу над людьми в Красногорске Экипаж МКС от лица Кононенко выразил соболезнования после теракта РИА «Новости»

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Теракт в Crocus City Hall потряс весь экипаж Международной космической станции. Такое заявление сделал командир отряда космонавтов Роскосмоса и МКС Олег Кононенко, его обращение опубликовали в Telegram-канале госкорпорации.

«Очень тяжело видеть жестокие кадры нападения на мирных граждан нашей страны <…> Решительно осуждаю это бесчеловечное террористическое нападение», — произнес он.

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Кононенко сказал, что космонавты читают сообщения о том, как люди помогали друг другу там на месте трагедии. По его словам это настоящий героизм.

«Уверен, что произошедшее еще больше сплотит наш народ перед внешними угрозами», — подчеркнул командир отряда.

От имени всего экипажа Кононенко выразил соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим.

«Мы разделяем вашу боль и скорбим вместе со всей Россией!» — заключил он.

Теракт в здании концертного зала Crocus City Hall произошел 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в помещение ворвались боевики с автоматами и открыли огонь по безоружным людям. Погибли 137 человек, пострадали 180 посетителей. В здании начался пожар, часть конструкций обрушилась.

Нескольких подозреваемых задержали и допросили. Они признались, что убивали зрителей в Crocus City Hall за деньги. Предположительно, сегодня им в Басманном суде изберут меру пресечения.

Спасатели продолжат разбирать завалы в Crocus City Hall в Красногорске ночью. МЧС регулярно публикует новые кадры работы спасателей на месте происшествия.