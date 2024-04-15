Происшествия 15 апреля 2024, 18:32 Беркович и Петрийчук пополнили список экстремистов и террористов Росфинмониторинг внес Беркович и Петрийчук в список экстремистов и террористов РИА «Новости»

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В список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму попали театральный режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук. Соответствующая запись появилась в перечне Росфинмониторинга.

По закону банки обязаны заморозить деньги на счетах людей из этого списка и не обслуживать их.

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Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук отправили в изолятор по делу об оправдании терроризма. Ими заинтересовались правоохранители после постановки «Финист Ясный сокол».

В официальном анонсе к спектаклю говорилось, что сюжет разворачивается вокруг женщин, которые решили виртуально выйти замуж за исламских радикалов и уехать к ним в Сирию.

Адвокат пояснил, что в уголовном деле идет речь о размещении читки пьесы на платформе YouTube. Беркович и Петрийчук не признали себя виновными.

Тем временем эксперты нашли в спектакле признаки дискриминации русских мужчин. Специалисты считают, что Беркович и Петрийчук романтизировали образ боевика.