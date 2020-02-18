«Берет за голову и с колена ударяет в пах»: подросток пожаловался на пытки в полиции Крыма

Все произошло в конце января. По дороге автомобиль, где ехал подросток, остановили сотрудники ГИБДД. После этого к ним подъехал Volkswagen Passat с неизвестными, которые вытащили всех и положили на землю.

«Позже подъезжает еще одна машина уже с сотрудниками полиции в форме — и нас всех забирают в отделение. Перед тем, как посадить меня в машину, один из сотрудников полиции берет меня за голову и с колена ударяет мне в пах», — рассказал юноша.

Он отметил, что никто из сотрудников полиции не представился и не объяснил, за что их задержали. Молодой человек рассказал, что после его начали бить электрошокером, чтобы он признался, что его отец и друг украли деньги с автомойки. При этом, по словам школьника, они даже не заезжали туда. Все время допроса несовершеннолетний парень находился в кабинете один на один с сотрудниками полиции без законного представителя.

При этом молодой человек отметил, что все, кто его бил, были одеты в гражданскую одежду и никак не представлялись. Перед тем как отпустить юношу, его заставили написать пояснение на имя начальника отдела майора полиции о том, что физическая сила со стороны сотрудников полиции к нему не применялась. На следующий день снял побои и написал заявление в полицию о случившемся.

В пресс-службе республиканского МВД заявили, что публикацию показали руководителю ведомства. «Эта информация проверяется сотрудниками подразделения собственной безопасности», — уточнили в региональном ведомстве в беседе с РИА «Новости».

Если рассказ молодого человека подтвердится, то виновных привлекут к дисциплинарной ответственности. Свою проверку начали и крымские следователи. В пресс-службе республиканского Следственного управления СК пояснили, что расследуют рассказ школьника о причинении ему телесных повреждений.