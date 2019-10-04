Беременную женщину из Улан-Удэ сбил трамвай. Ей пришлось делать кесарево

Трамвай сбил двух женщин в Улан-Удэ. Одна из них была беременна. Ей пришлось делать кесарево сечение. Состояние пострадавших медики оценивают как стабильно тяжелое.

Роды у попавшей под трамвай женщины принимали в экстренном порядке, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ГУ МВД Бурятии.

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Сейчас новорожденный госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу. За ним постоянно наблюдают врачи.

Заместитель главного врача БСМП Батор Доржиев рассказал сайту MK.RU, что обе женщины получили серьезные травмы. Срок беременности у одной из них равнялся 35 неделям и пяти дням, что осложняло состояние пострадавшей.

Сейчас женщины находятся в сознании, уточнил портал «Байкал-Daily». Отрицательной динамики нет.

Авария произошла накануне вечером в районе Саян. Местные жительницы 43 и 66 лет перебегали трамвайные пути в неположенном месте. Беременная женщина потеряла палец и получила ушиб живота.