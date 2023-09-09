09 сентября 2023, 10:37
Беременную женщину и нескольких жильцов дома спасли при пожаре на юго-западе Москвы
Источник «360»: в Москве в Южном Бутове спасли при пожаре беременную женщину
В Юго-Западном округе в жилом доме загорелась квартира. Из огня спасли беременную женщину, сообщил источник «360».
В пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы уточнили, что утром 9 сентября на улице Южнобутовской загорелась трехкомнатная квартира на первом этаже жилого дома.
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Прибывшие на место пожарные увидели в подъезде семью из нескольких человек, собаку и двух женщин без сознания. Людей и питомца быстро вывели на улицу. Пострадавших после оказания первой помощи передали врачам. На собаку надели кислородную маску, после этого животное пришло в чувство.
В ведомстве добавили, что огонь охватил 20 квадратных метров. К 07:00 пожар удалось ликвидировать. Все причины и обстоятельства возгорания квартиры установят специалисты.
Ранее в Москве на Арбате потушили пожар в жилом доме и спасли одного человека. Задымление также произошло на 2-м и 3-м этажах. Кроме того, в здании прорвало трубу с кипятком.
Москва 2023
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