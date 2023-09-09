Эксклюзив 09 сентября 2023, 10:37 Беременную женщину и нескольких жильцов дома спасли при пожаре на юго-западе Москвы Источник «360»: в Москве в Южном Бутове спасли при пожаре беременную женщину Фото: Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы»

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В Юго-Западном округе в жилом доме загорелась квартира. Из огня спасли беременную женщину, сообщил источник «360».

В пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы уточнили, что утром 9 сентября на улице Южнобутовской загорелась трехкомнатная квартира на первом этаже жилого дома.

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Прибывшие на место пожарные увидели в подъезде семью из нескольких человек, собаку и двух женщин без сознания. Людей и питомца быстро вывели на улицу. Пострадавших после оказания первой помощи передали врачам. На собаку надели кислородную маску, после этого животное пришло в чувство.

В ведомстве добавили, что огонь охватил 20 квадратных метров. К 07:00 пожар удалось ликвидировать. Все причины и обстоятельства возгорания квартиры установят специалисты.

Ранее в Москве на Арбате потушили пожар в жилом доме и спасли одного человека. Задымление также произошло на 2-м и 3-м этажах. Кроме того, в здании прорвало трубу с кипятком.