Беременная жительница Ульяновской области впала в кому после случайной пули

Житель Ульяновской области Михаил Сорокин хотел застрелить кошку, но промахнулся и попал в беременную соседку. Девушка впала в кому, а ребенка удалось спасти. Отец пострадавшей поделился с журналистами «360» деталями произошедшего.

Он отметил, что Сорокин является пенсионером МВД. Он официально зарегистрировал право владеть гражданским охотничьим оружием. Именно из него и произошел роковой выстрел.

Дробь попала прямо в живот беременной девушке. Ее отец Сергей Тряшин сказал, что раньше особо не общался с Сорокиным. Также он отметил, что стрелок приехал в больницу к пострадавшей в пьяном виде.

«Это полиция привезла проверить — трезвый или пьяный. Вопросы задавали. Вот он не прошел проверку», — сказал Тряшин.

Он сказал, что в момент выстрела пострадавшая находилась в огороде рядом с мамой.

«Они поливали капусту. Дочь стояла, смотрела. Потом я услышал звук выстрела. Дочь забежала с огорода вся в крови. Я стал искать, кто выстрелил. Никого не увидел. Потом дочь на скорой увезли и полиция сразу приехала. Правоохранители тут же забрали Сорокина», — поделился Тряшин.

Он отметил, что дочка приехала к нему аккурат перед родами. Рядом с поселком, где живут родители пострадавшей, есть город Кузнецк. Тряшин сказал, что дочка собиралась родить именно там.

Сам стрелявший от комментариев отказался.