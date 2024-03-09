Происшествия 09 марта 2024, 21:51 Беременная женщина умерла в больнице во Владимире СК: проводится проверка по факту смерти беременной в медучреждении Владимира Pixabay

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Беременная женщина скончалась в одном из медицинских учреждений города Владимира. По этому факту следственный комитет организовал проверку, сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Следственными органами <…> проводится процессуальная проверка по факту смерти беременной женщины 1989 года рождения в одном из медицинских учреждений Владимира», — сообщило следственное управление.

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Следователи изъяли документацию, проводят опросы свидетелей. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Ранее беременную супругу пластического хирурга Тимура Хайдарова госпитализировали. Светлана Сильваши почувствовала себя плохо на фоне скандала вокруг семейной клиники. Женщину положили в отделение патологии беременности.