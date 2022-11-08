Беременная женщина пострадала в ДТП с Lada Vesta и Mercedes в Новой Москве | 360°

Эксклюзив 08 ноября 2022, 18:28 Беременная женщина пострадала в ДТП с Lada Vesta и Mercedes в Новой Москве Источник «360»: беременная женщина пострадала в ДТП в Новой Москве РИА «Новости»

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Lada Vesta и Mercedes и столкнулись недалеко от деревни Терехово в Троицком административном округе Москвы, сообщил источник «360». В результате аварии пострадали два человека. Среди них беременная женщина.

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На место аварии вызвали скорую помощь, добавил источник. Официально данные о происшествии пока не подтвердили. Все обстоятельства и причины аварии уточняются.