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    14 июня 2022, 21:23

    Беременная женщина пострадала в ДТП на юго-западе Москвы

    Беременная женщина пострадала в ДТП с участием четырех автомобилей на юго-западе Москвы

    Алексей Иванчин, Алла Морген

    Беременная женщина пострадала в результате ДТП с участием четырех автомобилей, которое произошло на юго-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

    Авария произошла на внешней стороне Гагаринского тоннеля. По данным источника, столкнулись четыре автомобиля. Предварительно известно по меньшей мере об одной пострадавшей — беременной женщине. Подробности происшествия устанавливаются.

    Ранее сообщалось о том, что мальчик попал под колеса автомобиля на севере Москвы. Ребенка госпитализировали в Филатовскую больницу. Там врачи диагностировали у него перелом правой голени и сотрясение головного мозга.