Беременная женщина пострадала в ДТП на юго-западе Москвы

Беременная женщина пострадала в результате ДТП с участием четырех автомобилей, которое произошло на юго-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

Авария произошла на внешней стороне Гагаринского тоннеля. По данным источника, столкнулись четыре автомобиля. Предварительно известно по меньшей мере об одной пострадавшей — беременной женщине. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что мальчик попал под колеса автомобиля на севере Москвы. Ребенка госпитализировали в Филатовскую больницу. Там врачи диагностировали у него перелом правой голени и сотрясение головного мозга.