Среди пострадавших при столкновении грузовика и автобуса около аэропорта Внуково была беременная женщина. Всего травмы получили восемь человек. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, авария произошла около 12:30 на Боровском шоссе, в районе дома номер 1, корпус 1. Двигавшийся по маршруту №750 автобус столкнулся с грузовиком.

По словам источник «360», среди пострадавших трое детей. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии — среди них беременная женщина.

По предварительным данным, пострадали восемь человек, которые находились в автобусе, в том числе беременная женщина. Все они получили необходимую медицинскую помощь. В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Источник «360» уточнил, что столкновение произошло, когда автобус выезжал из тоннеля и врезался в машину уборочной техники. На место для эвакуации пострадавших вылетел вертолет.