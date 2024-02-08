Происшествия 08 февраля 2024, 10:09 Беременная женщина погибла в ДТП с грузовиком под Екатеринбургом Беременная многодетная женщина погибла в ДТП с фурой в Свердловской области ГИБДД Свердловская область

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На трассе в Свердловской области в аварии с фурой погибла молодая беременная женщина. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 7 февраля около 15:00 по местному времени. Девушка 1995 года рождения ехала за рулем «ВАЗ-2112». Девушка не справилась с управлением, машину занесло и выкинуло на «встречку». Там автомобиль врезался в фуру «МАН».

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Женщина за рулем легковушки скончалась на месте.

«Сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля „ВАЗ-2112“, жительница города Невьянск, имеет стаж вождения шесть лет, к административной ответственности привлекалась два раза», — уточнили в ведомстве.

Водитель фуры уточнил, что начал экстренно тормозить, но это не помогло избежать столкновения.

Как сообщили в Telegram-канале «E1.RU», погибшая была на последних месяцах беременности. Ее супруг отметил, что перед гибелью она предупредила его, что едет к нему. Он уточнил, что девушка должна была родить в начале марта. У них было трое детей.