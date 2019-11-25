Беременная женщина напала на 94-летнюю пенсионерку

Как удалось выяснить полиции, нападение совершили две женщины. Причем одна из них, как оказалось впоследствии, беременна. Пенсионерку связали и, угрожая ножом, заставили отдать все ее накопления.

Злоумышленницам достались тридцать тысяч рублей. Когда женщины покинули квартиру, бабушка смогла сама освободиться и вызвать полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.