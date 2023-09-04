Происшествия 04 сентября 2023, 15:17 Беременная женщина и ребенок пострадали в ДТП в Свердловской области

Читать 360tv в

В Каменске-Уральском произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию ГУ МВД России по Свердловской области.

Сидевший за рулем Hyundai Tucson 34-летний мужчина при повороте налево не уступил дорогу Kia Rio и спровоцировал столкновение. В результате аварии пострадал водитель первой иномарки и пассажиры второй, беременная женщина и 10-летняя девочка.

Авторы: