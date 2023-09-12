Происшествия 12 сентября 2023, 15:08 Беременная подорвалась на дороге в Ясиноватой СЦКК ДНР: беременную женщину тяжело ранило при подрыве на дороге в Ясиноватой РИА «Новости»

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На дороге между Ясиноватой и Горловкой в Донецкой Народной Республике подорвалась беременная местная жительница. Она получила тяжелые ранения, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Беременная получила травмы в результате подрыва на взрывоопасном предмете. За жизнь женщины 1986 года рождения сейчас борются врачи.

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Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ в населенном пункте Керменчик ранения получил мужчина 1949 года рождения.

В понедельник, 11 сентября, украинские боевики обстреляли Донецк. Под ударом оказался детский сад в Ворошиловском районе города. Здание осталось без окон. Выпущенная из РСЗО ракета упала в двух метрах от здания.