Происшествия 19 января 2024, 23:20 Беременная петербурженка пострадала из-за вылетевшего на тротуар автобуса Автобус выехал на тротуар в Петербурге, пострадали два человека РИА «Новости»

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Рейсовый автобус вылетел на тротуар около станции метро «Ленинский проспект» в Санкт-Петербурге. В результате пострадали два человека, включая беременную женщину, сообщили «Известия».

Очевидцы опубликовали в Сети видео с места ДТП. На кадрах запечатлено, как автобус заехал на тротуар недалеко рядом с пешеходным переходом.

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Пострадавшая, которая находится на втором месяце беременности, отказалась от госпитализации. На месте продолжает работать скорая помощь.

По предварительной версии, транспортное средство выехало на тротуар после того, как его занесло на заснеженной дороге. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Аналогичное происшествие произошло накануне в Москве. Автомобиль «Нива» влетел в остановку общественного транспорта на Новочеркасском бульваре. Медики госпитализировали с места ДТП пять человек.