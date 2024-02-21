Происшествия 21 февраля 2024, 18:15 Беременная москвичка случайно ранила себя из пистолета, лежавшего в сумочке «МК»: беременная москвичка случайно ранила себя из пистолета, лежавшего в сумке Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Беременная жительница Москвы получила пулю в плечо из травматического пистолета, находившегося в ее сумочке. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, 28-летняя девушка объяснила правоохранителям, что травматический пистолет, который лежал в сумочке, самопроизвольно выстрелил на выходе из станции метро «Калужская». Оружие она носит при себе для защиты.

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Резиновая пуля, пробив сумку, куртку, угодила в левое плечо. Пострадавшая сама позвонила в скорую. После посещения хирурга, который достал резиновую пулю, она направилась в полицию, чтобы объяснить произошедшее.

Сотрудники полиции организовали проверку после случившегося. Пистолет у нее изъяли до конца разбирательства.

Как уточнил «МК», женщина находится на четвертом месяце беременности, с отцом будущего ребенка она прекратила отношения. Девушка утверждает, что мужчина угрожает ей и преследует.

Ранее суд отправил на три года в колонию мужчину, дважды выстрелившего в прохожего в центре Москвы. Конфликт между потерпевшим и обвиняемым произошел летом прошлого года у ресторана из-за отсутствия номеров на автомобиле последнего.