Происшествия 24 ноября 2023, 18:23 Беременная екатеринбурженка оказалась в больнице после драки в трамвае Пассажирка трамвая ударила беременную жительницу Екатеринбурга в живот

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В Екатеринбурге женщина попала в больницу после конфликта в общественном транспорте. В трамвае на будущую мать с кулаками напала другая пассажирка, сообщил портал Е1.RU.

Когда транспорт подъезжал к остановке Кузнецова, расположенной в районе Уралмаш, екатеринбурженка ударила беременную в живот. На вид нападавшей было около 40 лет. Причина стычки пассажирок неизвестна.

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В результате конфликта водитель остановил трамвай и вызвал скорую помощь. Произошедшее ЧП обернулось большими заторами на дорогах города. Прибывшее на место медики госпитализировали пострадавшую. Врачи заявили о необходимости осмотра женщины и оказания ей помощи.

К остановке также приехала машина полиции. Правоохранители приступили к проверке и выяснению всех деталей произошедшего.

Похожая ситуация случилась в Тюмени. Неизвестная набросилась на беременную женщину, которая гуляла со своим четырехлетним сыном на детской площадке. Агрессию местной жительницы вызвала фраза мальчика. Мать ребенка она ударила кулаком в лицо.